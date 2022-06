Ancora niente intesa fra Arsenal e ACF per Torreira. E Gattuso spinge…

C'è lo spettro di Rino su Lucas

Le ore passano ma la trattativa per trattenere Lucas Torreira a Firenze non sembra sbloccarsi. Nonostante il calciatore abbia espresso a più riprese la sua volontà di rimanere a Firenze, la situazione rimane intricata. Di fatto, rimane ancora distanza fra Fiorentina e Arsenal che non riescono a trovare un accordo. Nel frattempo, sull'uruguagio è piombato il Valencia. Il motivo? Gattuso, prossimo tecnico della squadra spagnola, spinge per portarlo in Liga. Lucas sarebbe una delle prime scelte del calabrese. Lo riporta tuttomercatoweb.com.