Pagellone VN: i voti di metà stagione ai giocatori della Fiorentina

In una stagione spaccata a metà, il primo "campionato" è andato in archivio. Per la Fiorentina il giudizio non può essere soddisfacente - basta guardare la classifica - anche se la crescita dell'ultimo periodo lascia ben sperare in vista della ripresa di gennaio. Un andamento che si riflette anche sulla "pagella di metà anno" dei giocatori viola. Rimangono negli occhi le ultime prestazioni, ma abbiamo cercato di fare un bilancio complessivo. Materia soggettiva, come tutte le pagelle, che potete commentare a fondo articolo.