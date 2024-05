Le promozioni, i tre mesi con Italiano. Chi è Goretti, papabile nuovo DT viola

Il profilo

Ai più attenti non sarà sfuggito che quello di Goretti è un nome che non viene accostato per la prima volta alla Fiorentina. Era infatti l'estate del 2021 quando si parlava di una sua possibile candidatura all'interno dell'area sportiva viola, salvo poi virare proprio su Burdisso. Goretti, oggi direttore sportivo della Reggiana in Serie B, ha fatto cose egregie soprattutto a Perugia, dove per tanti anni ha ricoperto ruoli di grande rilievo all'interno dell'organigramma societario. Con i Grifo ha ottenuto la promozione in Serie B nella stagione 2013-2014 (dopo averla sfiorata l'anno precedente), la Supercoppa di categoria 2014 e il raggiungimento di quattro play-off nei successivi campionati di Serie B. Non tutti sanno che, però, Goretti nella sua avventura perugina ha incontrato anche un Vincenzo Italiano a fine carriera che nel febbraio 2013 si è trasferito proprio in Umbria per un breve stralcio di stagione. Ma diamo uno sguardo alle ultimissime gesta del dirigente, fino ad oggi.