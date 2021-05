Ceccarini: “Sale la candidatura di Goretti per affiancare Pradè”

L'ex ds del Perugia Roberto Goretti potrebbe affiancare Pradè alla guida dell'area tecnica della Fiorentina

La Fiorentina ripartirà ancora da Daniele Pradè, ma non è escluso che al direttore dell'area tecnica venga affiancata un'altra figura. Come scrive l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini infatti, sale la candidatura di Roberto Goretti, ex ds del Perugia, che potrebbe affiancare Pradè nell'area sportiva viola. Un nome che già nelle scorse settimane era gravitato attorno all'orbita viola, e che adesso sembra in pole per la "ristrutturazione" dell'organigramma societario.