VN – Nuovi contatti per Joao Mario: offerta viola, la risposta della Juve

La Fiorentina ha riacceso i contatti con la Juventus per il terzino destro Joao Mario. I viola stanno cercando il profilo giusto per sostituire Dodò, ormai con un piede e mezzo fuori dal Viola Park (per lui, oggi, si è parlato anche del Como, che però sta avanzando per Yan Couto). Serve un esterno basso che sappia adattarsi, e bene, al 4-3-3, e magari che conosca già il calcio italiano. L'ex Porto, del resto, è reduce da sei mesi buoni con il Bologna in prestito ed al momento non rientrerebbe nei piani di Spalletti.