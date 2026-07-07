La Fiorentina ha riacceso i contatti con la Juventus per il terzino destro Joao Mario. I viola stanno cercando il profilo giusto per sostituire Dodò, ormai con un piede e mezzo fuori dal Viola Park (per lui, oggi, si è parlato anche del Como, che però sta avanzando per Yan Couto). Serve un esterno basso che sappia adattarsi, e bene, al 4-3-3, e magari che conosca già il calcio italiano. L'ex Porto, del resto, è reduce da sei mesi buoni con il Bologna in prestito ed al momento non rientrerebbe nei piani di Spalletti.
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VN – Nuovi contatti per Joao Mario: offerta viola, la risposta della Juve
Il portoghese per il brasiliano? Potrebbe essere Joao Mario della Juventus il sostituto di Dodò, sempre più in uscita
Domanda e offerta per Joao Mario—
I viola si sono spinti fino a 9 milioni come offerta, mentre la Vecchia Signora ne vorrebbe almeno 12/13. La trattativa va avanti, sempre in attesa che Dodò, in scadenza contrattuale tra meno di un anno, trovi la sistemazione ideale per lui, ma anche per la Fiorentina, che vuole essere accontentata sul piano economico. Il d.s. Fabio Paratici è a lavoro per consegnare a Fabio Grosso una difesa, in pratica, nuova di zecca.
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