Arrivato pure il presidente dellla Fiorentina, Joseph Commisso, al Viola Park

Vittorio Collicelli
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Per risolvere definitivamente questa situazione legata al futuro della Fiorentina, con l'ormai imminente ritorno di Paolo Vanoli come alleantore, è arrivato al Viola Park anche Joseph Commisso, presidente della squadra viola. Tutto pronto, dunque, per risollevare la squadra viola dopo un inizio di stagione deludente.

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