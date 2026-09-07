Arrivato pure il presidente dellla Fiorentina, Joseph Commisso, al Viola Park
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Per risolvere definitivamente questa situazione legata al futuro della Fiorentina, con l'ormai imminente ritorno di Paolo Vanoli come alleantore, è arrivato al Viola Park anche Joseph Commisso, presidente della squadra viola. Tutto pronto, dunque, per risollevare la squadra viola dopo un inizio di stagione deludente.
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