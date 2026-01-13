VN – Frenata per Baldanzi. Senza sostituto non parte, la Fiorentina riflette

Al momento, la Roma vive ore concitate. I giallorossi, alla ricerca di due rinforzi in attacco, hanno chiuso per Vaz, ma hanno visto sfumare il colpo Raspadori, finito all'Atalanta. E sotto questo punto di vista Gasperini ha espresso un diktat categorico: senza un sostituto nessun giocatore lascerà Roma, neppure Baldanzi che accetterebbe volentieri un ritorno in Toscana a due passi dalla sua Castelfiorentino. Un tentennamento che ha fatto arretrare di un passo anche la Fiorentina, che in questo momento si è presa del tempo per riflettere e valutare anche altri profili. Qualora la Roma liberasse Baldanzi, il board viola sarebbe pronto a riparlarne, ma per adesso i colloqui sono in stallo.