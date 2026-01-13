Come in una grande puzzle, per far sì che una trattativa vada effettivamente in porto, c'è bisogno che tutte le tessere vadano correttamente al proprio posto. E in questo momento per Tommaso Baldanzi serve ancora sistemare qualche pezzo prima che l'eventuale affare possa decollare. Anzi, al momento si registra una frenata sulla trattativa che potrebbe portarlo alla Fiorentina.
VN – Frenata per Baldanzi. Senza sostituto non parte, la Fiorentina riflette
Al momento, la Roma vive ore concitate. I giallorossi, alla ricerca di due rinforzi in attacco, hanno chiuso per Vaz, ma hanno visto sfumare il colpo Raspadori, finito all'Atalanta. E sotto questo punto di vista Gasperini ha espresso un diktat categorico: senza un sostituto nessun giocatore lascerà Roma, neppure Baldanzi che accetterebbe volentieri un ritorno in Toscana a due passi dalla sua Castelfiorentino. Un tentennamento che ha fatto arretrare di un passo anche la Fiorentina, che in questo momento si è presa del tempo per riflettere e valutare anche altri profili. Qualora la Roma liberasse Baldanzi, il board viola sarebbe pronto a riparlarne, ma per adesso i colloqui sono in stallo.
