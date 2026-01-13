VN – Nel casting della corsia c’è anche Wimmer. Il contratto dà una mano?

Harrisn, ma non solo. Fra i nomi sul taccuino di Goretti e Paratici per la corsia esterna c'è anche quello di Patrick Wimmer, esterno austriaco in forza al Wofsburg. Ala classe 2001, Wimmer ha un contratto in scadenza nel 2027 e questo ha fatto drizzare le orecchie alla dirigenza della Fiorentina. Il ragazzo ha infatti deciso di non rinnovare il proprio contratto con la squadra tedesca e questo potrebbe mettere la trattativa in discesa, qualora i viola decidessero di affondare il colpo. Wimmer, in questa stagione, ha messo a referto 15 presenze condite da 3 gol e 6 assist.