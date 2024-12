Vlahovic-Kean: gli “ultimi” bomber viola. Il “Guerriero” cerca più cinismo

“Era dai tempi di Vlahovic che non avevamo un attaccante che la buttava dentro!”. Quante volte avete sentito questa frase, dite la verità? Discutendo tra amici, ascoltando programmi radiofonici o televisivi, semplicemente riflettendo tra sé e sé. Un luogo comune ricorrente che, però, contiene più che un certo grado di verità. Ed allora, tanto per rafforzare il concetto e riflettere ulteriormente insieme, andiamo a fare un confronto tra i due giocatori che negli ultimi anni sono stati i più convincenti lì davanti, prendendo in considerazione la prima parte di stagione del miglior Vlahovic in maglia Fiorentina, quello 2021-2022, e quella di Kean quest’anno. Chi è stato il migliore? Sicuramente presto per dirlo, ma intanto ecco alcuni numeri e riflessioni, in attesa di vederli scontrarsi in Juventus-Fiorentina questa domenica. A voi la scelta!