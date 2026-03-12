Vanoli pesca dalla Primavera, ma Kospo? Cosa è successo all’ex Barcellona

Che fine ha fatto il promettente centrale classe 2007 ex Barcellona?

Stasera la Fiorentina scende in campo contro il Rakow in Conference League e, date le numerose assenze mixate agli importanti impegni di campionato in arrivo, ecco che Vanoli dovrebbe affidarsi, almeno come soluzioni a gara in corso, ai giovani giocatori della Primavera viola. Braschi, Puzzoli, Montenegro e Sadotti sono alcuni tra i papabili. Tra i tifosi, però, pensando soprattutto al mercato estivo in entrata, una domanda potrebbe sorgere spontanea: che fine ha fatto Eman Kospo?

Il difensore classe 2007, arrivato nell’estate del 2025 direttamente dalla Masia del Barcellona, è considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile viola. Parliamo di un centrale definito da molti "moderno": alto 1,91 m, in grado di unire fisicità a qualità tecnica. Un profilo che la Fiorentina ha voluto fortemente, battendo anche la concorrenza di club come l’Atalanta, con il direttore Roberto Goretti decisivo nell’operazione.

Dopo aver percorso tutta la trafila delle nazionali giovanili della Svizzera, nel 2025 ha scelto di rappresentare la Bosnia ed Erzegovina, arrivando addirittura a debuttare con la nazionale maggiore a soli 18 anni nelle qualificazioni mondiali.

Il suo percorso a Firenze era iniziato nel migliore dei modi. Inserito nella Primavera allenata da Daniele Galloppa, il giovane centrale ha collezionato 13 presenze e un assist, mostrando quella personalità che lo stesso tecnico ha più volte definito “da giocatore con la giusta mentalità”. In estate aveva anche svolto la preseason con la prima squadra, anche se finora non sono arrivati minuti ufficiali tra i grandi.

L’ultima apparizione di Kospo, però, risale al 7 febbraio, nella gara di campionato Primavera contro il Napoli. In quell’occasione il difensore bosniaco è stato costretto a lasciare il campo dopo un duro intervento sulla caviglia da parte di Torre. Da quel momento il centrale è rimasto ai box.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’infortunio si è rivelato più fastidioso del previsto e i tempi di recupero si sono allungati. È proprio questo il motivo della sua assenza nelle ultime settimane e del perché il suo nome non compaia tra i giovani che gravitano attorno alla prima squadra.

Nonostante lo stop, il futuro del difensore resta comunque promettente. Kospo è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 30 giugno 2030 e il suo valore di mercato è già stimato attorno a 1,5 milioni di euro, cifra significativa per un giocatore della sua età. Inoltre, secondo diverse fonti, il centrale dovrebbe comunque essere convocato dalla nazionale Under 21 della Bosnia ed Erzegovina per i prossimi impegni internazionali.

Insomma, nessun mistero: Kospo non è sparito dai radar. Il giovane difensore viola è semplicemente alle prese con il recupero da un infortunio alla caviglia. Quando tornerà in campo, si presume nel breve, la Fiorentina spera di ritrovare uno dei talenti più intriganti del proprio progetto futuro.