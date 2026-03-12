Viola News
Fiorentina-Rakow, arbitra Kabakov: esperto e fiscale nella gestione gara

Georgi Kabakov arbitrerà Fiorentina-Rakow
Simone Pagnini

Georgi Kabakov, 40 anni, bulgaro: è lui il fischietto designato dalla UEFA per Fiorentina-Rakow. Si tratta di un arbitro esperto, con una discreta considerazione da parte dell'organo continentale. Nella passata stagione ha diretto quattro gare in Champions League, mentre in questa stagione ha diretto solo Europa League e Conference League.

Kobakov è arbitro ben strutturato, mostra discreta empatia con i giocatori e buona personalità; nella gestione della gara è abbastanza preciso, molto fiscale nel far rispettare il regolamento. Fischia molto per gli standard dell’Europa: è probabile che risenta del campionato nazionale bulgaro.

A livello di sanzioni disciplinari siamo intorno a 4,5, una discreta media, adeguata per le competizioni europee. Come spesso ricordiamo, in Europa si raccomanda l’attenzione sulle simulazioni e sulle perdite di tempo.

