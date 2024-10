Tra “amore” e responsabilità: Ikoné e Sottil, occasione da non fallire

Le parole se le porta via il vento. Fiorentina-The New Saints, un'occasione da non fallire, sopratutto per Sottil e Ikonè

Tommaso Ormini 3 ottobre 2024 (modifica il 3 ottobre 2024 | 12:29)

Giornata europea per la Fiorentina, chiamata a vincere e soprattutto convincere nella prima sfida di questa nuova Conference League contro i New Saints. I viola, che vorranno dimostrare qualche spunto tattico in più non visto nelle precedenti uscite, avranno l'opportunità di farlo davanti a un avversario non irresistibile. Palladino stravolgerà la formazione di Empoli (QUI LA PROBABILE FORMAZIONE), sia per far rifiatare, sia per le assenze in difesa. Occasione d'oro per molti calciatori, che in queste settimane hanno avuto poco minutaggio.