Subito uno sgambetto da Italiano sul mercato? Il Besiktas su Laurienté

Neanche il tempo di arrivare in Turchia , e potrebbe già nascere un duello sul mercato fra la Fiorentina e Vincenzo Italiano, promesso sposo del Besiktas. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la squadra turca potrebbe essere pronta a lanciare l'assalto ad un obiettivo di mercato della Fiorentina.

Occhi in casa Sassuolo

Il nome è quello di Armand Laurienté, che la società viola sta seguendo da vicino visto l'imminente arrivo di Fabio Grosso. Il francese piace molto anche al tecnico siciliano e non è da escludere che il Besiktas possa tentare a portare in turchia il ragazzo.