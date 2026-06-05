Neanche il tempo di arrivare in Turchia, e potrebbe già nascere un duello sul mercato fra la Fiorentina e Vincenzo Italiano, promesso sposo del Besiktas. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la squadra turca potrebbe essere pronta a lanciare l'assalto ad un obiettivo di mercato della Fiorentina.
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Subito uno sgambetto da Italiano sul mercato? Il Besiktas su Laurienté
Il Besiktas mette nel mirino Armand Laurienté, seguito con grande interesse dalla Fiorentina. Piace a Italiano
Occhi in casa Sassuolo—
Il nome è quello di Armand Laurienté, che la società viola sta seguendo da vicino visto l'imminente arrivo di Fabio Grosso. Il francese piace molto anche al tecnico siciliano e non è da escludere che il Besiktas possa tentare a portare in turchia il ragazzo.
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