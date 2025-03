“Stanno tutti bene”: da De Gea a Kean, e se non servissero Giudizi Universali?

Per tacere di Gosens , che ha commentato subito dopo la Juventus con un bel "Cerco solo di restituire per quel che posso quello che mi viene dato. Dal primo secondo mi sono sentito a casa", delle continue dichiarazioni d'amore di Dodò e delle parole del fratello di Kean , Giovanni, che ha confermato: "Non ci aspettavamo una cosa del genere. Firenze gli piace, esce più che a Torino. Sta proprio bene". E ce ne dimentichiamo.

Stanno tutti bene

Ci sono i leader, ci sono tanti ragazzi che si sono allontanati da situazioni poco confortevoli, c'è una struttura di livello planetario in cui trascorrere le giornate. Chiedersi cosa succederà in estate è legittimo e lo facciamo anche noi (TUTTO QUEL CHE SAPPIAMO), sarebbe sciocco negarlo. Nel film del 1990 "Stanno tutti bene" con Marcello Mastroianni finisce che in realtà nessuno sta bene, ma vogliamo prendere la frase che dà il titolo nel suo significato letterale. E si può star bene senza complicare il pane, come ha messo in musica Samuele Bersani sette anni più tardi. Preoccuparsi della clausola di Kean, del rinnovo di De Gea e dei mille riscatti, ora come ora, è troppo cerebrale: possiamo solo scrivere di ipotesi, fare punti della situazione (come quello in cui vi spieghiamo come può muoversi la Fiorentina nonostante la clausola nel contratto di Kean) e cercare di strappare promesse che nessuno ha mai fatto. Sarà l'estate a dare i suoi Giudizi Universali.