Prestiti Fiorentina, chi resta e chi no: il borsino dei riscatti, caso per caso

In casa Fiorentina sono tante le decisioni che dovranno essere prese in estate, soprattutto per quanto riguarda le questioni legate ai prestiti. Diversi giocatori devono essere ancora valutati e questo finale di stagione potrebbe rivelarsi fondamentale per molti di loro. Il compito dei dirigenti gigliati non sarà semplice, perché sono tantissimi i prestiti con diritto di riscatto presenti, anche se alcuni si trasformeranno in obblighi. Son ben 8 i calciatori viola con il futuro ancora tutto da decidere e in ballo ci sono circa 100 milioni di euro: Gosens, Adli, Cataldi, Fagioli, Folorunsho, Colpani, Gudmundsson e Zaniolo. 9 con Bove, che però com'è noto rappresenta un caso a parte. Analizziamo le situazioni di ognuno di loro.