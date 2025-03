“Sta tornando il vero Gudmundsson”: è la carta salva-stagione, va giocata sempre

Quella di ieri contro il Napoli è una sconfitta che, a ripensarci, lascia l'amaro in bocca. È vero, non ci sono state molte occasioni per i viola, ma la risposta caratteriale della squadra in uno stadio come il Maradona è stata importante, perché il Napoli era veramente in grande difficoltà nel finale. Inoltre, finalmente, abbiamo rivisto segnali interessanti di un giocatore che era da tempo che aspettavamo: Albert Gudmundsson. L'islandese ieri è sempre stato in partita, lo vedevamo in ogni zona di campo per ricevere palla, dialogare con i compagni e provare a far partire l'azione. Nel primo tempo ha sofferto anche lui, come tutta la squadra, allo strapotere del Napoli, ma nella ripresa ha cercato di caricarsi la squadra sulle spalle e provare a recuperare il risultato. L'atteggiamento è stato quello giusto, finalmente. Questa squadra ha troppo bisogno del suo numero 10. Un giocatore che veramente può fare la differenza da un momento all'altro con una sua giocata. E poi quella rete: verticalizzazione, sponda di Kean con il tacco, controllo e tiro chirurgico infilato nell'angolino basso. Queste sono giocate che pochi giocatori ti riescono a fare e Gudmundsson è fra questi. Quando vede la porta i portieri avversari iniziano a tremare. Quindi Palladino deve lavorare proprio su questo.