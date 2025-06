Speciale VN – Le origini di Viti, ragazzo diverso: un no da piccolo per un sì da grande

Essere profeti in patria non è mai semplice nel mondo del calcio. Moltissimi sono i giocatori che sono riusciti ad indossare la maglia della propria città con grandi risultati, ma per altri è stata un peso. Stavolta toccherà a Mattia Viti, misurarsi con questo peso, lui nativo di Borgo San Lorenzo. Dopo Dzeko e Fazzini sarà il terzo acquisto della Fiorentina. Il classe 2002 ha mosso i suoi primi passi in alcune società fiorentine, come il Ponte a Greve e l'Audace Legnaia. Noi abbiamo cercato di conoscere di più la sua storia, intervistando chi ha avuto la possibilità di conoscerlo da vicino, sia sul campo che non solo. Ecco alcune delle voci. Ha collaborato alla stesura del pezzo il redattore Matteo Torniai.