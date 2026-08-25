Torna con il campionato il nostro giovane poeta che illustra la partita in rima
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
Dispersa per Roma un'anziana di nome ViolaSuo figlio, il signor Grosso, l'aveva fatta partir da sola
Aveva quasi cent'anni ma sembrava in ripresa
In estate in autonomia era tornata pure a far la spesaMastantuono il farmaco che l'aveva fatta rifiorir dopo un anno complessoDragusin quel vuoto di memoria che la sua vacanza ha compromesso
A lanciare l'allarme i nipoti Ndour e De GeaAtta la nuora arrivata a Roma per porre fine all'Odissea
L'investigatore Dodò non sa da dove partire
Ranieri e Brescianini i suoi collaboratori che non sanno cosa direJoao Mario e Fagioli gli ultimi ad averla vista
Le loro testimonianze però non aprono ad alcuna pistaPellegrino e Oulai gli unici suoi parenti non ancora rassegnatiKean e Jimenez gli agenti di polizia a cui sono costantemente collegati
Convinti che questo brutto sogno ben presto avrà una fine
Come Penelope per Ulisse continuano a stare sulle spine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA