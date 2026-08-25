Dispersa per Roma un'anziana di nome ViolaSuo figlio, il signor Grosso, l'aveva fatta partir da sola

Aveva quasi cent'anni ma sembrava in ripresa

In estate in autonomia era tornata pure a far la spesaMastantuono il farmaco che l'aveva fatta rifiorir dopo un anno complessoDragusin quel vuoto di memoria che la sua vacanza ha compromesso

A lanciare l'allarme i nipoti Ndour e De GeaAtta la nuora arrivata a Roma per porre fine all'Odissea

L'investigatore Dodò non sa da dove partire

Ranieri e Brescianini i suoi collaboratori che non sanno cosa direJoao Mario e Fagioli gli ultimi ad averla vista

Le loro testimonianze però non aprono ad alcuna pistaPellegrino e Oulai gli unici suoi parenti non ancora rassegnatiKean e Jimenez gli agenti di polizia a cui sono costantemente collegati

Convinti che questo brutto sogno ben presto avrà una fine

Come Penelope per Ulisse continuano a stare sulle spine.

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