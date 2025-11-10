Rocco: “Non vendo la Fiorentina”. Difficile il mercato con il fair play

Un punto strappato a fatica con la mentalità della provinciale: a Genova è iniziato un nuovo corso, tutto diverso, ma va bene così. Ne parleremo più avanti. Intanto, val la pena riferire e commentare subito la netta presa di posizione del presidente Rocco Commisso a proposito di nuove voci in arrivo da New York che raccontano di una Fiorentina in vendita. “La Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita”, questa la dura replica del presidente viola in una nota diffusa dal club. Parole chiare e decise attorno a un argomento che è da sempre una sorta di nervo scoperto, Commisso non ne vuol proprio sentir parlare. Ricorderete quando, anni fa, uscirono voci su un possibile interessamento arabo, la reazione fu ugualmente dura e bollò le voci come fake news. Del resto la reazione è comprensibile, la Fiorentina è sua e la venderà quando e se lo riterrà più opportuno. Da uomo di comunicazione è giusto che smentisca le notizie false, ma non può meravigliarsi se il mondo del calcio e quello dell’economia (leggasi fondi di investimento) si stiano in qualche modo interrogando o si stiano muovendo attorno al club viola in evidente difficoltà. L’ultimo posto in classifica parla da solo. La debolezza della società è evidente proprio per l’assenza prolungata del presidente che, purtroppo, non viene a Firenze da aprile e non si fanno previsioni su un suo possibile ritorno, ma anche per una catena di comando fragile e assottigliata nel tempo. La scomparsa di Joe Barone prima e le recenti dimissioni di Pradè non hanno portato nuovi ingressi, ma entrambe le figure sono state rimpiazzate con discutibili soluzioni interne. Tutto questo, evidentemente, porta un certo mondo a interrogarsi sull’ipotesi cessione. Gli intermediari d’affari fanno il loro mestiere, sondano, valutano, propongono. Bene ha fatto Commisso, dal suo punto di vista, a rimarcare le sue intenzioni. Il presidente non vende e va bene, però non può non rendersi conto che la sua Fiorentina è finita in questa complicatissima situazione (storica nella sua negatività) non per caso, ma per le scelte sbagliate e la fragilità di manager che sanno poco di pallone.