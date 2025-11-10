Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa, tra le altre cose, anche delle di Moise Kean. Ecco le sue parole:
conferenze stampa Gattuso su Kean: "Non doveva giocare in Conference. Aveva già fastidio"
news viola
Gattuso su Kean: “Non doveva giocare in Conference. Aveva già fastidio”
Le parole del CT Gattuso sulle condizione fisiche di Moise Kean
Zaniolo e Palestra hanno fatto cose interessanti, ma le scelte poi vengono fatte con criterio. Le porte della Nazionale non sono chiuse, noi giriamo tantissimo e guardiamo tutti. Chiesa? Parlo spesso con lui, bisogna rispettare le scelte e quello che mi dice il calciatore, è una scelta più sua il non venire.
Sull'assenza di Kean—
Non doveva giocare in Conference, l'hanno buttato dentro, ha rischiato e purtroppo ha preso un colpo dove aveva già fastidio. Dispiace che non possa esserci, ma abbiamo attaccanti che ci daranno una grossa mano
Sulla Serie A—
Mi piace il coraggio di Italiano e anche quello di Gasperini. Rischiano di stare uno contro uno dietro ma portano tantissimi uomini in fase offensiva. Complimenti a loro
