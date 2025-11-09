De Rossi: “Vanoli migliora sempre di più. Ecco cosa gli ho detto oggi”

"Gli ho detto che non vedevo l’ora che qualcuno lo avrebbe preso così anche io sarei stato preso (ride n.d.r). A parte gli scherzi lui ha un’esperienza più grande della mia, è stato vice di Ventura quando io ero in Nazionale. Abbiamo un ottimo rapporto, ci siamo incontrati a Venezia con la Spal. I nostri nomi si sono intrecciati anche per altre squadre. Io lo ricordo con affetto e lo vedo diventare allenatore sempre più bravo, prendo spunto da lui”