Daniele De Rossi e Paolo Vanoli, due allenatori i cui destini si sono incrociati. Le parole dell'ex Roma in sala stampa:
De Rossi: “Vanoli migliora sempre di più. Ecco cosa gli ho detto oggi”
Daniele De Rossi e Paolo Vanoli, due esordi molto attesi.
"Gli ho detto che non vedevo l’ora che qualcuno lo avrebbe preso così anche io sarei stato preso (ride n.d.r). A parte gli scherzi lui ha un’esperienza più grande della mia, è stato vice di Ventura quando io ero in Nazionale. Abbiamo un ottimo rapporto, ci siamo incontrati a Venezia con la Spal. I nostri nomi si sono intrecciati anche per altre squadre. Io lo ricordo con affetto e lo vedo diventare allenatore sempre più bravo, prendo spunto da lui”
