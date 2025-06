Regista, ma soprattutto… forte! Il piano della Fiorentina per il centrocampo

Dzeko, Fazzini e Viti. Il trio del mercato della Fiorentina. Ma la dirigenza viola non vuole fermarsi qui, anzi. L’obiettivo è regalare a Stefano Pioli una squadra completa in vista del 14 luglio, data d’inizio del ritiro al Viola Park. La strada, possiamo dirlo, è quella giusta. E il mercato viola non si ferma.