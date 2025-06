VN – Bernabè piace a molti. La richiesta del Parma per il suo gioiello

Adrian Bernabè piace a tanti, se non a tutti. Sul talento del Parma c'è anche la Fiorentina, che prova a sgomitare con la concorrenza per un profilo che nonostante un lungo infortunio ha incantato i tifosi gialloblu per 21 partite nella scorsa stagione. E pure quelli viola lo ricordano per aver fatto tremare il Franchi. Motivo per cui pure i dirigenti gigliati si sono messi sulle tracce dello spagnolo, per cui il Parma fa però il prezzo.