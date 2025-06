Quando Bernabé spaventò il Franchi. Futuro? Dipende tutto da Bonny

Ventuno presenze in Serie A, un gol e un assist: nei suoi piedi c’è la scuola del Barcellona prima e del Manchester City poi. Bernabé è uno di quei giovani talenti che, come spesso accade in Italia, devono trovare fortuna altrove. Stavolta, però, i grandi “scopritori” inglesi e spagnoli hanno preso un abbaglio, a vantaggio del Parma — e, chissà, forse un giorno della Fiorentina.

Ed è qui che entra in gioco il mercato. La Fiorentina cerca un regista capace di fare la differenza in mezzo al campo, e Bernabé rappresenta il profilo ideale per qualità e caratteristiche. Il prezzo, però, è alto: nel calcio la qualità si paga. Ma non è l’unico ostacolo che Daniele Pradè dovrà superare. Oltre alla valutazione economica, c’è anche da abbattere il muro eretto dal Parma. Fonti vicine alla società di Krause fanno sapere che la cessione di Bonny escluderebbe quella del talento spagnolo, e viceversa. L’attaccante sembrerebbe molto vicino all’Inter, che intanto si gode Pio Esposito: non è quindi scontato che i nerazzurri affondino il colpo su Bonny.