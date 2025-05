Quale futuro per Fagioli? Senza Europa tutto in mano alla Fiorentina

Senza il raggiungimento dell'obiettivo Europa saranno tante le situazioni da valutare in casa Fiorentina, sia per quanto riguarda il futuro di Raffaele Palladino, sia per molti giocatori. Molti i calciatori viola arrivati in prestito in questa stagione, dunque a giugno dovranno essere prese delle decisioni significative. Uno dei nomi più chiacchierati è sicuramente quello di Nicolò Fagioli , arrivato durante il mercato di gennaio dalla Juventus, dopo un periodo della sua vita molto particolare.

La situazione

Prima la squalifica, poi il ritorno in campo ma senza trovare molto spazio con Thiago Motta in panchina. Così, la scelta di approdare a Firenze, dopo qualche chiamata con Palladino e il suo ex compagno in bianconero, Moise Kean. Fagioli arriva alla Fiorentina con la formula di prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo in caso di qualificazione in Europa (ad oggi diventata un miraggio, o comunque molto complicata). 2,5 i milioni iniziali accordati tra Fiorentina e Juventus + 13,5 milioni e tre di bonus per il riscatto, per il quale il club viola ha tempo fino al 30 giugno.