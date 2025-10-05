Viola News
Problemi anche per Dodò: fuori all'81', fasciatura e ghiaccio al ginocchio

Problemi anche per Dodò: fuori all’81’, fasciatura e ghiaccio al ginocchio

Problemi anche per Dodò: fuori all’81’, fasciatura e ghiaccio al ginocchio - immagine 1
A fine partita, sul ginocchio del brasiliano, era ben visibile una grossa fasciatura blu, accompagnata da pacco di ghiaccio
Redazione VN

Oltre il danno, anche la beffa. Dopo l'uscita di Fazzini per un infortunio, anche per Dodò la stessa storia. Il terzino brasiliano, dopo un rilancio, si è accasciato a terra toccandosi il ginocchio dolorante. All'81' al suo posto è entrato Fortini.

A fine partita, sul ginocchio del brasiliano, era ben visibile una grossa fasciatura blu, accompagnata da pacco di ghiaccio. Anche per lui saranno chiarificatori gli esami strumentali da eseguire da domani.

