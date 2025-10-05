Oltre il danno, anche la beffa. Dopo l'uscita di Fazzini per un infortunio, anche per Dodò la stessa storia. Il terzino brasiliano, dopo un rilancio, si è accasciato a terra toccandosi il ginocchio dolorante. All'81' al suo posto è entrato Fortini.
Problemi anche per Dodò: fuori all’81’, fasciatura e ghiaccio al ginocchio
A fine partita, sul ginocchio del brasiliano, era ben visibile una grossa fasciatura blu, accompagnata da pacco di ghiaccio
A fine partita, sul ginocchio del brasiliano, era ben visibile una grossa fasciatura blu, accompagnata da pacco di ghiaccio. Anche per lui saranno chiarificatori gli esami strumentali da eseguire da domani.
