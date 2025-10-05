Come tutti gli anni, al Franchi, l'accoglienza per Giampiero Gasperini non è mai facile. Già all'arrivo allo stadio, il pullman giallorosso è stato inondato di offese, per lo più in direzione dell'ex Atalanta.
Dure le parole nei confronti del tecnico giallorosso, dal "Figlio di p*****a" ai tantissimi fischi per Fiorentina-Roma
Il tutto è poi proseguito nel riscaldamento delle due squadre, fino alla lettura delle formazioni delle due squadre e l'entrata in campo per l'inizio partita. Dure le parole nei confronti del tecnico giallorosso, dal "Figlio di p*****a" ai tantissimi fischi.
Una curiosità, il tecnico ha salutato la tribuna viola prima dell'inizio, forse una sorta di provocazione per quello stadio che non gli ha mai risparmiato nulla?
