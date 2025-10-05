Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Fiorentina-Roma, la solita accoglienza del Franchi per Gasperini. E quel saluto…

esclusive

Fiorentina-Roma, la solita accoglienza del Franchi per Gasperini. E quel saluto…

Fiorentina-Roma, la solita accoglienza del Franchi per Gasperini. E quel saluto… - immagine 1
Dure le parole nei confronti del tecnico giallorosso, dal "Figlio di p*****a" ai tantissimi fischi per Fiorentina-Roma
Tommaso Ormini

Come tutti gli anni, al Franchi, l'accoglienza per Giampiero Gasperini non è mai facile. Già all'arrivo allo stadio, il pullman giallorosso è stato inondato di offese, per lo più in direzione dell'ex Atalanta.

Il tutto è poi proseguito nel riscaldamento delle due squadre, fino alla lettura delle formazioni delle due squadre e l'entrata in campo per l'inizio partita. Dure le parole nei confronti del tecnico giallorosso, dal "Figlio di p*****a" ai tantissimi fischi.

Una curiosità, il tecnico ha salutato la tribuna viola prima dell'inizio, forse una sorta di provocazione per quello stadio che non gli ha mai risparmiato nulla?

Leggi anche
Gosens e quei 10 giorni in cui poteva sostituire Angelino alla Roma: il retroscena
Perroni a VN: “Fiorentina-Roma è la partita di Bove. E Montella a Firenze…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA