Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è Roberto Piccoli

Redazione VN
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Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: il passaggio al Bologna dell'ex Cagliari Roberto Piccoli.

Vignetta Viola su Piccoli

Vignette Viola Piccoli

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