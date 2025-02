Parisi, fiducia alterna: dentro con le big, ma non arriva a metà del tempo totale

Gosens squalificato

Sicuramente la concorrenza con Gosens non ha aiutato, ma il minutaggio smentisce un po' quanto detto da Palladino dipingendolo ancora come una riserva piuttosto che un "dodicesimo" da impiegare in alternativa al tedesco. Al Bentegodi Parisi avrà l'occasione per mettersi in mostra, quindi perché non invertire questo trend proprio contro il Verona?