Paratici-Fiorentina, i retroscena: il volo della dirigenza a Londra e l’accordo

Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per l’approdo di Fabio Paratici alla Fiorentina ( QUI LA NOSTRA NOTIZIA ) . GLi agenti del direttore piacentino stanno in queste ore risolvendo il contratto con il Tottenham. L’ex dirigente della Juventus è atteso a Firenze per definire il suo futuro in viola, legandosi al club gigliato con un accordo di lunga durata, fino al 2030 .

Alla base dell’intesa c’è un lavoro portato avanti con grande decisione dai vertici viola. Giovedì scorso, nella mattinata della sfida di Conference League tra Losanna e Fiorentina, Ferrari e Goretti si sono recati personalmente a Londra per incontrare Paratici e limare gli ultimi dettagli dell’operazione. Un viaggio mirato, che ha contribuito in maniera decisiva a chiudere l’accordo.