Potrebbe essere oggi il giorno decisivo per l’approdo di Fabio Paratici alla Fiorentina (QUI LA NOSTRA NOTIZIA). GLi agenti del direttore piacentino stanno in queste ore risolvendo il contratto con il Tottenham. L’ex dirigente della Juventus è atteso a Firenze per definire il suo futuro in viola, legandosi al club gigliato con un accordo di lunga durata, fino al 2030.
Paratici-Fiorentina, i retroscena: il volo della dirigenza a Londra e l’accordo
Una scelta netta da parte della società, che ha individuato in Paratici il profilo ideale a cui affidare la direzione sportiva del club per i prossimi cinque anni. Come suggerito da svariati addetti ai lavori, ecco un segnale forte da parte della Fiorentina dal punto di vista dirigenziale.
Alla base dell’intesa c’è un lavoro portato avanti con grande decisione dai vertici viola. Giovedì scorso, nella mattinata della sfida di Conference League tra Losanna e Fiorentina, Ferrari e Goretti si sono recati personalmente a Londra per incontrare Paratici e limare gli ultimi dettagli dell’operazione. Un viaggio mirato, che ha contribuito in maniera decisiva a chiudere l’accordo.
Ora resta solo da attendere l’ultimo passaggio formale, con l’arrivo a Firenze e l’ufficializzazione di una scelta destinata a segnare il nuovo corso della Fiorentina.
