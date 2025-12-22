Il Franchi per Natale una casa addobbata
Il commento in rima: “Il Natale illumina la Fiorentina”
Dopo la partita della Fiorentina, vi proponiamo il classico commento in rima del nostro giovane poeta.
Gudmundsson la luce che illumina la balconata
Kean il puntale di un albero sfarzoso
Parisi la ghirlanda dall'aspetto pomposo
Fagioli il presepe affianco al camino
Mandragora di quel presepe ne è il Gesù bambino
Ndour quel panettone ancora da aprire
Dodó quello zio che ti fa divertire
In famiglia un'allegria che non si vedeva da tanto
Sorride anche Pongracic troppo spesso affranto
De Gea aveva chiesto questo nella sua letterina
Più gioia e serenità per la sua famiglia fiorentina
Tornata a rallegrarsi grazie alla magia del Natale
Dopo un periodo dal clima sempre più cupo e surreale
Son tornati gli abbracci e tutti quei gesti di affetto
È tornata quella famiglia dall'invidiabile aspetto
