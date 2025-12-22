VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Il commento in rima: “Il Natale illumina la Fiorentina”

Il commento in rima: “Il Natale illumina la Fiorentina”

Dopo la partita della Fiorentina, vi proponiamo il classico commento in rima del nostro giovane poeta.
Lorenzo Mazzanti

Il Franchi per Natale una casa addobbata

Gudmundsson la luce che illumina la balconata

Kean il puntale di un albero sfarzoso

Parisi la ghirlanda dall'aspetto pomposo

Fagioli il presepe affianco al camino

Mandragora di quel presepe ne è il Gesù bambino

Ndour quel panettone ancora da aprire

Dodó quello zio che ti fa divertire

In famiglia un'allegria che non si vedeva da tanto

Sorride anche Pongracic troppo spesso affranto

De Gea aveva chiesto questo nella sua letterina

Più gioia e serenità per la sua famiglia fiorentina

Tornata a rallegrarsi grazie alla magia del Natale

Dopo un periodo dal clima sempre più cupo e surreale

Son tornati gli abbracci e tutti quei gesti di affetto

È tornata quella famiglia dall'invidiabile aspetto

