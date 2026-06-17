Lorenzo Castellani, noto vignettista e grande tifoso viola, la vede così. Cerchiamo, insieme alle sue vignette, di sorridere un po' sul gioco del calcio e sulla nostra Fiorentina, preparandoci a vivere insieme la stagione 2026/27.
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Paratici e… le preferenze particolari. Ridiamoci su
Seconda vignetta di Lorenzo Castellani in chiave viola. Anche questa volta è il DS Fabio Paratici il protagonista
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