Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Il protagonista è Fabio Paratici
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Siamo al rush finale di questa sessione di mercato e Fabio Paratici è alla ricerca di un'ala da inserire nella rosa di Grosso. La vignetta del tifoso viola Lorenzo Castellani:
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