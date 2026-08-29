Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Il protagonista è Fabio Paratici

Redazione VN
Luca Toni

VIDEO - "Quanti gol potevamo fare". Il trio che non ti aspetteresti

Siamo al rush finale di questa sessione di mercato e Fabio Paratici è alla ricerca di un'ala da inserire nella rosa di Grosso. La vignetta del tifoso viola Lorenzo Castellani:

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Vignette Viola

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