Losanna, con la Fiorentina è scontro diretto: classifica, forma, storia e… Juventus!

Uscite, disastro in campionato e clima non sereno: giovedì col Losanna è comunque partita. Il punto sullo status degli svizzeri

Matteo Torniai Redattore 17 dicembre 2025 (modifica il 17 dicembre 2025 | 11:31)

Ultimo ostacolo europeo per la Fiorentina, che a Losanna si gioca una fetta importante del proprio cammino in Conference League. Di fronte ci sarà il Football Club Lausanne-Sport, Losanna in forma italiana, una società storica del calcio svizzero, oggi impegnata nella Super League ma ancora pienamente in corsa anche sul palcoscenico europeo.

Fondato nel 1896, il club vodese vanta una tradizione ricca: 7 campionati svizzeri e 9 Coppe di Svizzera, oltre a importanti apparizioni internazionali, come la semifinale di Coppa delle Fiere nel 1958. Dopo il fallimento del 2003, il Lausanne-Sport è risalito gradualmente fino al ritorno stabile tra i grandi, passando anche dall’era della proprietà Ineos.

Piccola curiosità: il 10 aprile del 1903 il Losanna diventa la prima squadra straniera a disputare una gara in territorio italiano, invitata dalla Juventus al Velodromo Umberto I.

Stagione travagliata — In campionato gli svizzeri stanno vivendo una stagione complicata: ottavi su 12 con 21 punti, piena zona spareggio salvezza. In Europa però il rendimento è stato sorprendente. La qualificazione alla Conference League è arrivata grazie al sesto posto nel girone unico, susseguito dal quinto posto conquistato nel mini-girone per la vittoria del campionato. Di assoluto rilievo però è il brillante percorso preliminare, culminato con l’eliminazione del Besiktas, battuto 1-0 a Istanbul dopo l’1-1 dell’andata.

Nel girone di Conference il Losanna ha raccolto 8 punti in 5 partite, uno in meno della Fiorentina, ed è attualmente 16° nel ranking della competizione. La sfida contro i viola è quindi uno scontro diretto per entrare tra le prime otto ed evitare i playoff (la quota al momento è di 10 punti). Nell’ultimo turno di Super League, il Losanna ha strappato uno 0-0 di grande valore sul campo del Basilea campione in carica, chiudendo addirittura in nove uomini.

Uomini simbolo — Tra i giocatori più rappresentativi spicca Theo Bair, attaccante canadese con 6 gol in 13 presenze in campionato e 2 reti in Conference. In rosa anche volti noti al calcio italiano come Brandon Soppy (ex Udinese e Atalanta) e il centrocampista francese Florent Mollet, oltre 200 presenze in Ligue 1. In panchina, da questa stagione, c’è il tedesco Peter Zeidler, ex Bochum e San Gallo, che predilige il 4-3-1-2.

La Svizzera evoca bei ricordi per la Fiorentina: dalla semifinale vinta contro il Basilea alla recente vittoria esterna sul San Gallo (2-4) nella scorsa edizione della competizione europea. Ma a Losanna servirà massima attenzione: in palio non c’è solo il passaggio del turno (praticamente già ipotecato), ma l’accesso diretto agli ottavi di finale di Conference League.