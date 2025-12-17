Ultimo ostacolo europeo per la Fiorentina, che a Losanna si gioca una fetta importante del proprio cammino in Conference League. Di fronte ci sarà il Football Club Lausanne-Sport, Losanna in forma italiana, una società storica del calcio svizzero, oggi impegnata nella Super League ma ancora pienamente in corsa anche sul palcoscenico europeo.
Losanna, con la Fiorentina è scontro diretto: classifica, forma, storia e… Juventus!
Fondato nel 1896, il club vodese vanta una tradizione ricca: 7 campionati svizzeri e 9 Coppe di Svizzera, oltre a importanti apparizioni internazionali, come la semifinale di Coppa delle Fiere nel 1958. Dopo il fallimento del 2003, il Lausanne-Sport è risalito gradualmente fino al ritorno stabile tra i grandi, passando anche dall’era della proprietà Ineos.
Piccola curiosità: il 10 aprile del 1903 il Losanna diventa la prima squadra straniera a disputare una gara in territorio italiano, invitata dalla Juventus al Velodromo Umberto I.
Stagione travagliata—
In campionato gli svizzeri stanno vivendo una stagione complicata: ottavi su 12 con 21 punti, piena zona spareggio salvezza. In Europa però il rendimento è stato sorprendente. La qualificazione alla Conference League è arrivata grazie al sesto posto nel girone unico, susseguito dal quinto posto conquistato nel mini-girone per la vittoria del campionato. Di assoluto rilievo però è il brillante percorso preliminare, culminato con l’eliminazione del Besiktas, battuto 1-0 a Istanbul dopo l’1-1 dell’andata.
Nel girone di Conference il Losanna ha raccolto 8 punti in 5 partite, uno in meno della Fiorentina, ed è attualmente 16° nel ranking della competizione. La sfida contro i viola è quindi uno scontro diretto per entrare tra le prime otto ed evitare i playoff (la quota al momento è di 10 punti). Nell’ultimo turno di Super League, il Losanna ha strappato uno 0-0 di grande valore sul campo del Basilea campione in carica, chiudendo addirittura in nove uomini.
Uomini simbolo—
Tra i giocatori più rappresentativi spicca Theo Bair, attaccante canadese con 6 gol in 13 presenze in campionato e 2 reti in Conference. In rosa anche volti noti al calcio italiano come Brandon Soppy (ex Udinese e Atalanta) e il centrocampista francese Florent Mollet, oltre 200 presenze in Ligue 1. In panchina, da questa stagione, c’è il tedesco Peter Zeidler, ex Bochum e San Gallo, che predilige il 4-3-1-2.
La Svizzera evoca bei ricordi per la Fiorentina: dalla semifinale vinta contro il Basilea alla recente vittoria esterna sul San Gallo (2-4) nella scorsa edizione della competizione europea. Ma a Losanna servirà massima attenzione: in palio non c’è solo il passaggio del turno (praticamente già ipotecato), ma l’accesso diretto agli ottavi di finale di Conference League.
