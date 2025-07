Lezzerini torna a Firenze: il legame viola e quel ricordo ancora vivo di Astori

La Fiorentina ha trovato il suo prossimo terzo portiere. Vi abbiamo raccontato del ritorno in viola, ormai definito, di Luca Lezzerini. Nell'ultima stagione ha difeso per 37 volte la porta del Brescia: 48 goal subiti e ben 10 clean sheet. Il club lombardo ha vissuto la vicenda del fallimento con Cellino e della rinascita con il nuovo nome grazie alla Feralpi Salò. Lezzerini si è svincolato e arriva a parametro zero dalle Rondinelle.