Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è il giovanissimo attaccante classe 2010

Redazione VN
ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa Italia

VIDEO - Grosso su Kean: "Molto, molto forte. Da lui mi aspetto tanto"

Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: contro il Benevento in Coppa Italia ha debuttato l'attaccante Federico Croci, stabilendo un nuovo record di tutta la storia gigliata.

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Vignette Viola (2)

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