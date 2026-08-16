Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è il giovanissimo attaccante classe 2010
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Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: contro il Benevento in Coppa Italia ha debuttato l'attaccante Federico Croci, stabilendo un nuovo record di tutta la storia gigliata.
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