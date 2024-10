Dall’U15 alla A: l’ascesa del soldato Comuzzo. Mai in copertina, sempre affidabile

L'outsider della difesa viola

Dal ritiro precampionato in avanti Comuzzo ha sovvertito le gerarchie più volte. In estate per vincere il ballottaggio con Lucchesi, con in palio un posto in prima squadra. Il ventunenne reduce da una stagione più che positiva alla Ternana in B sembrava il prescelto per completare il reparto, ma le cose sono andate diversamente. Successivamente per affermarsi come titolare in un reparto che aveva in Quarta e Ranieri due punti di forza (FOCUS) e nel quale sono stati spesi 15 milioni per Pongracic. Il croato è uscito dai radar anche a causa di un infortunio, l'argentino si è perso per strada, alla fine Palladino ha trovato nei canterani due titolari complementari e affidabili.