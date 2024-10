Comuzzo tra i baby fenomeni: è uno degli Under 20 più impiegati in Europa

Pietro Comuzzo nello stesso articolo di Pau Cubarsì, Lamine Yamal e Zaire-Emery? Si può. Secondo la ricerca effettuata da Violanews, infatti, il difensore classe 2005 della Fiorentina risulta essere in Top10 tra gli Under 20 per quanto riguarda il minutaggio collezionato finora in campionato. Palladino gli ha dato fiducia fin da subito, a discapito di giocatori esperti e nel giro di Nazionali importanti come Quarta e Pongracic. Comuzzo è diventato un titolare della difesa viola e i dati lo certificano: 7 presenze da titolare in campionato(620' recuperi compresi) più 1 presenza da subentrante in Conference League. E allora ci siamo chiesti: quanti giocatori della sua età - o più giovani - sono titolari in Serie A e nei principali campionati europei? Spoiler: pochi.