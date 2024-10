Bertola piace a mezza Serie A. La Fiorentina studia un accordo con lo Spezia

REGGIO NELL'EMILIA, ITALY - NOVEMBER 02: Nicolò Bertola of Spezia Calcio competes for the ball with Armand Laurienté of US Sassuolo during the Coppa Italia match between US Sassuolo and Spezia Calcio at Mapei Stadium - Citta' del Tricolore on November 02, 2023 in Reggio nell'Emilia, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)