Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Si parla della vittoria della Roma, che ha travolto la Fiorentina per 4 a 0.
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Il nostro vignettista Lorenzo Castellani reinterpreta a modo sua la brutta sconfitta di ieri contro la Roma.
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