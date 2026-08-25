Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Si parla della vittoria della Roma, che ha travolto la Fiorentina per 4 a 0.

Redazione VN
Atta

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Il nostro vignettista Lorenzo Castellani reinterpreta a modo sua la brutta sconfitta di ieri contro la Roma.

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Vignette Viola

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