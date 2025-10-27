La Juventus 8ª è corsa ai ripari: cosa deve fare la Fiorentina terzultima?

La Juve ha preso la sua decisione esonerando Tudor. Alla Fiorentina per ora tutto tace, ma alla fine anche quella è una scelta

Tommaso Ormini 27 ottobre 2025 (modifica il 27 ottobre 2025 | 16:23)

Nessuno a inizio stagione si sarebbe immaginato un inizio del genere, tutti (o quasi) hanno sponsorizzato il ritorno di Pioli a Firenze e promosso il mercato viola. L'arrivo in ritardo per la burocrazia, l'ambientamento con un gruppo nuovo, adesso però le scuse sono finite. E quello che preoccupa di più, è che se ne sono accorti tutti tranne chi dovrebbe accorgersene. Immaginate le parole di Pradè di una settimana fa: "L'unico che ci può tirare fuori da questa situazione è Stefano", dette oggi da un dirigente della Juventus. Invece hanno preferito esonerare Tudor dopo le sconfitte con Como, Real Madrid e Lazio, senza pensare al progetto iniziale. Ricordiamo che a Torino hanno ancora sul groppone 15 milioni (lordi) di Thiago Motta, ma quando le cose vanno male non badano a spese.

Fare i paragoni con l'anno precedente è sempre complicato. In una stagione cambia tutto, dall'umore dei calciatori, alle più piccole dinamiche fino ad arrivare al campo. Però pensateci davvero se con questi risultati alla guida della Fiorentina ci fosse uno come Raffaele Palladino? L’esempio del napoletano è calzante (perché in viola c'è stato), ma può essere fatto benissimo con qualsiasi allenatore alle prime armi. Pradè nella passata stagione molte volte non era contento del gioco che offriva la Fiorentina, ma 65 punti in Serie A era dai tempi di Paulo Sousa che non si vedevano. Nonostante ciò il Ds viola ha spesso visto il bicchiere mezzo vuoto, ma non quest'anno. L'allenatore della Fiorentina, che per ora non ha dato un vero e proprio gioco, che non ha vinto una partita in campionato, riceve comunque le difese da parte di chi dovrebbe giudicare i professionisti per ciò che sono.

Ieri De Gea, uno che parla raramente, ci ha messo la faccia in conferenza stampa, dicendo la verità davanti a tutti. Ieri la Fiorentina non ha assolutamente meritato il pareggio, come ha detto lo spagnolo "pensavamo di perdere 0-6". Per non parlare di Edin Dzeko che consiglia di giocare con due punte mentre il tecnico ne preferisce una sola. Insomma, con troppi galli a cantare non si fa mai giorno, ed è evidente che Pioli debba ancora prendere realmente in mano la Fiorentina