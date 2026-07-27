L'arrivo di Joao Mario alla Fiorentina è sempre più vicino. Lorenzo Castellani, nota matita di fede viola, scherza sulla presenza dell'esterno bianconero nell'amichevole della Juventus contro lo Standard Liegi.
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Joao Mario verso la Fiorentina, ma gioca con la Juventus… RIDIAMOCI SU
Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani. Stavolta il protagonista è Joao Mario della Juventus
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