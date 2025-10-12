Tutti i voti al primo mese del “professor” Nicolussi: arriva l’esame Modric

Adesso tocca a Nicolussi Caviglia salire in cattedra e prendere le chiavi del centrocampo viola

Marta Bucalossi Redattrice 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 18:01)

Il ruolo di regista nella Fiorentina sembra destinato a cambiare interpretare ogni stagione. Sono ormai diversi anni che la viola non ha un perno stabile a centrocampo. Stefano Pioli ci ha provato con Fagioli, non riuscendo ad ottenere i risultati sperati. Per questo, dopo il mancato riscatto di Cataldi, il testimone è passato nelle mani di Nicolussi Caviglia, un regista puro, acquistato dal Venezia per fare coppia proprio con l’ex compagno in bianconero che in questo modo tornerebbe a ricoprire un ruolo a lui più congeniale, quello da mezz’ala.

Il primo mese in viola — Ma com’è il bilancio del primo mese alla Fiorentina di Nicolussi Caviglia? Dato il suo arrivo tardivo in estate, il centrocampista è stato a disposizione di Pioli dalla partita contro il Napoli in cui è partito dalla panchina. Poi per lui solo maglie da titolare. Nonostante le sue prestazioni non siano saltate all'occhio per la discontinuità che ha caratterizzato le sue partite, dalle statistiche forniteci da Sofascore, emerge una percentuale dell'81.6% nella precisione di passaggi. Un dato non indifferente per il ruolo da lui ricoperto, ma che può senz'altro migliorare perché Stefano Pioli ha deciso di affidare a lui le chiavi del centrocampo viola con il compito di dettare i tempi di gioco e far girare la squadra.

Verso Milan-Fiorentina — Domenica 19 ottobre la Fiorentina affronterà a San Siro, in una sfida delicata, il Milan di Massimiliano Allegri. La squadra di mister Pioli sarà chiamata alla reazione per cercare di uscire da questo tunnel di risultati negativi. La partita avrà un peso, non solo per il tecnico viola che tornerà per la prima volta da avversario in quello che è stato lo stadio dove ha vinto uno scudetto. Moise Kean, Nicolò Fagioli e Nicolussi Caviglia infatti ritroveranno Allegri, “il padre sportivo” che ha fatto esordire i tre giocatori ai tempi della Juventus. Sarà una partita complicata per Nicolussi Caviglia che nel ruolo da vertice basso sarà impegnato nella non semplice marcatura di Luka Modric. Servirà dunque una grande prova tecnica e caratteriale da parte dell'ex Venezia: è arrivato il momento che “il professore”, come Di Francesco usava chiamare Nicolussi Caviglia al Venezia, salga in cattedra.