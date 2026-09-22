Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta il protagonista è il precedente tecnico, Fabio Grosso
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Ecco l'ultima vignetta di Lorenzo Castellani: l'ironia è sullo shock che la gestione Grosso ha lasciato ai tifosi della Fiorentina.
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