Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sui numerosi ex in Fiorentina-Torino
VIDEO - Torino e mercato, Grosso: "Stimolante. Ora dobbiamo valorizzarci"
Arriva il Torino degli ex (Comuzzo, Fortini, Mandragora, Simeone e Biraghi) nella settimana delle All Stars della Fiorentina. L'ironica vignetta del tifoso viola Lorenzo Castellani:
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