Le vignette in chiave viola di Lorenzo Castellani per Violanews. Stavolta ironizziamo sui numerosi ex in Fiorentina-Torino

Redazione VN
Grosso

VIDEO - Torino e mercato, Grosso: "Stimolante. Ora dobbiamo valorizzarci"

Arriva il Torino degli ex (Comuzzo, Fortini, Mandragora, Simeone e Biraghi) nella settimana delle All Stars della Fiorentina. L'ironica vignetta del tifoso viola Lorenzo Castellani:

Vignetta

Vignette Viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti