Stadio Franchi, Funaro: “Vi spiego l’incontro con la UEFA”

Sara Funaro, sindaca di Firenze, ha parlato a margine di un evento a Palazzo Vecchio. Tra i vari temi toccati, non poteva mancare quello dello stadio Franchi e delle parole del dg viola Alessandro Ferrari:
Noi avevamo già quest'estate la candidature per gli Europei 2032. L'appuntamento di giovedì è in incontro interlocutorio, fissato anche con altre città, dove ci consulteremo con la UEFA per discutere della situazione dello stadio Franchi e sul progetto. Un primo confronto, consapevoli che tutta la documentazione per la candidatura dovrà essere presentata entro giugno 2026. Cronoprogramma e le richieste della Fiorentina? Non ci sono novità
