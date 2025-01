Folorunsho e la “sua” Lazio: Baroni lo rivoleva, ora lo teme. Ecco com’è andata

Il possibile passaggio alla Lazio

E' chiaro dunque come Folorunsho sia un pupillo di Baroni. E infatti il tecnico toscano, sedutosi la scorsa estate sulla panchina della società della Capitale, ha chiesto il centrocampista come rinforzo per la rosa. De Laurentiis e Lotito non sono riusciti a trovare la formula adatta: mentre il Napoli voleva un prestito con obbligo, la Lazio spingeva per un prestito con diritto. Inoltre, i biancocelesti, avevano il mercato bloccato per l'affollamento a centrocampo. Sarebbero dovuti uscire due tra Basic, Akpa-Akpro e Cataldi. Se per quest'ultimo la destinazione è stata Firenze, per gli altri due non si è trovata una soluzione. E nel frattempo la Fiorentina si era mossa per portare qualche mese dopo Folorunsho in maglia viola. Infatti sappiamo tutti, poi, com'è andata a finire.