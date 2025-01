Viola in prestito: Lucchesi porta avanti la Reggiana. Secondo goal in stagione

23esima giornata di campionato di Serie B, si sfidano Reggiana e Palermo. Al 14' è proprio il difensore classe 2003 Lorenzo Lucchesi a portare avanti la squadra di casa. Il giocatore in prestito dalla Fiorentina, su un calcio d'angolo, salta più in alto di Ceccaroni e insacca la rete con un colpo di testa. Per lui è il secondo goal in campionato.