Ancora tre colpi a segno: il piano della Fiorentina sul mercato

Fra una settimana a quest’ora la Fiorentina avrà quasi concluso il suo mercato e la sensazione è che Pradè voglia mettere a segno ancora tre (se non quattro) colpi in entrata e altrettanti in uscita. Come scrive La Nazione, partiamo dal difensore, che senz’altro sarà Pablo Marì (escluso dai convocati per la partita del Monza col Genoa). Il difensore ha fatto sapere a Galliani di voler andare alla Fiorentina, con la quale poi firmerà un contratto di un anno e mezzo. Richiesta esplicita di mister Palladino che con lui potrà tornare alla difesa a tre con più facilità. L’affare si dovrebbe concludere senza contropartita tecnica. Moreno è stato blindato dopo l’addio di Kayode (sarà lui il vice Dodo), mentre Valentini non si è mai detto particolarmente convinto di andare a Monza. Preferisce avere meno spazio, ma ambientarsi al meglio a Firenze.