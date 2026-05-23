Fiorentina, rimpianto Thauvin? Coppa di Francia e Champions League col Lens

Il Lens ha vinto la Coppa di Francia, imponendosi per 3-1 sul Nizza allo Stade de France. Ad aprire la sfida il solito Florian Thauvin, in gol al 24'. Un successo che suggella una stagione incredibile per la squadra dell'omonima città dell'Alta Francia. Il Lens, infatti, ha chiuso la Ligue 1 al secondo posto a quota 70 punti, sei in meno del PSG campione. Il club ha ottenuto la qualificazione in Champions League. Uno dei protagonisti di questo splendido rendimento è stato, come detto, Florian Thauvin, attaccante che in estate ha lasciato l'Udinese tornando in Francia. Il classe '93 ha collezionato 14 gol e 10 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia, in 37 partite stagionali.