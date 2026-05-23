Il Lens ha vinto la Coppa di Francia, imponendosi per 3-1 sul Nizza allo Stade de France. Ad aprire la sfida il solito Florian Thauvin, in gol al 24'. Un successo che suggella una stagione incredibile per la squadra dell'omonima città dell'Alta Francia. Il Lens, infatti, ha chiuso la Ligue 1 al secondo posto a quota 70 punti, sei in meno del PSG campione. Il club ha ottenuto la qualificazione in Champions League. Uno dei protagonisti di questo splendido rendimento è stato, come detto, Florian Thauvin, attaccante che in estate ha lasciato l'Udinese tornando in Francia. Il classe '93 ha collezionato 14 gol e 10 assist tra Ligue 1 e Coppa di Francia, in 37 partite stagionali.
che stagione!
Fiorentina, rimpianto Thauvin? Coppa di Francia e Champions League col Lens
Questo trofeo è il culmine di una stagione superba per i Sang et Or (Sangue e Oro), come ha raccontato Thauvin, dopo il trionfo sul Nizza:
Oggi portiamo a casa la coppa, abbiamo lavorato duramente insieme (...) Abbiamo fatto una stagione magnifica, ora è scritta nella storia, sono così orgoglioso.
Il rimpianto—
E pensare che la scorsa stagione Thauvin avrebbe potuto indossare lamaglia viola. Con il riscatto di Gudmundsson incerto, il fantasista era stato uno dei nomi accostati alla Fiorentina per sostituire l'islandese. Lo stesso giocatore, in un'intervista a L'Equipe confermò la trattativa mai concretizzata:
L'estate scorsa era previsto che rimanessi all'Udinese o che andassi alla Fiorentina, alla fine non è successo né l'una né l'altra cosa: sono finito al Lens. Quello che posso dire è che sono molto felice qui, le cose stanno andando incredibilmente bene.
Una scelta che, con il senno di poi, si è rivelata vincente per il giocatore che la prossima stagione, qualora dovesse rimanere al Lens giocherà la Champions League. Una nota di rammarico da parte della Fiorentina alla quale Thauvin avrebbe fatto comodo per le sue qualità offensive, sia a sostegno della prima punta che come esterno destro.
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